Así de grande está la hija de Daniel Sarcos y Chiqui Delgado a sus 16 años

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Hace 16 años, Daniel Sarcos y Chiqui Delgado se convirtieron en padres de una hermosa niña de nombre Carlota, el mismo año en que la pareja puso fin a su matrimonio. A pesar de este crucial momento en sus vidas, hoy celebran sus "dulces dieciséis".

Por medio de una publicación en Instagram, la presentadora venezolana compartió dos tiernas fotografías de Carlota; en una la sostenía entre sus brazos y en la otra se muestra como toda una adolescente.

“Cómo comenzó y cómo va. Happy bdayyy my princess. Hoy cumple 16 esta niña hermosa y especial. No podemos amarla más y estar más orgullosos de ella. Te amo, Carlota”, escribió Delgado.

Carlota y su parecido con Daniel Sarcos

En la imagen actualizada de la jovencita, se aprecia el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Además, destaca su parecido físico con su padre, sumado a la gracia y belleza de su madre.

Carlota Sarcos posó como una modelo de revista en lo que parece ser un estudio fotográfico. Esta ha sido una de las pocas veces que Chiqui Delgado muestra a su hija con Daniel Sarcos, manteniendo su privacidad bajo perfil.

Carlota Sarcos, hija de Chiqui Delgado y Daniel Sarcos cumple 16 años este 8 de mayo / Cortesía

Por supuesto, los comentarios estallaron en la publicación realzando su porte y crecimiento.

“Chiquiiiiiiii… no me puedo creer que sea Carlota. Qué linda es. Muchas felicidades”, comentó el conductor español Javier Castillo. A él se le sumó su hermana Marialena, quien comentó: “La más bella”.

“Hermosa como la madre”, “Idéntica a su padre”, “Que Dios la bendiga siempre. Cómo pasa el tiempo tan rápido”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.