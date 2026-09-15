¡Nació el hijo de Maluma! El reggaetonero reveló el particular nombre del bebé

La familia de Maluma tiene un nuevo integrante. El cantante colombiano, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, anunció este martes 15 de septiembre que se convirtió en padre por segunda vez junto a Susana Gómez.

¿Cómo se llama el hijo de Maluma?

Con una fotografía en la que aparece acompañado por su pareja y el recién nacido, el artista presentó oficialmente al pequeño, cuyo nombre era hasta ahora uno de los grandes secretos que rodeaban el embarazo.

“Orión Londoño Gómez. 14.09.26”, escribió Maluma junto a la publicación, confirmando que su segundo hijo nació el lunes 14 de septiembre en Medellín, la ciudad natal del cantante y un lugar especialmente significativo para su familia.

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y amigos de la industria musical. Artistas como Greeicy y Jay Wheeler se sumaron a los mensajes de felicitación para el intérprete, quien atraviesa nuevamente uno de los momentos más importantes de su vida personal.

¡Padre por segunda vez!

La llegada de Orión era esperada desde mayo de este año, cuando Maluma y Susana Gómez sorprendieron al revelar que estaban esperando a su segundo hijo.

El anuncio estuvo acompañado por fotografías familiares en las que aparecían Maluma, Susana y su hija París. En una de las imágenes, el cantante besaba el vientre de su pareja mientras dejaba claro que la familia estaba a punto de crecer nuevamente.

Durante los meses siguientes, la pareja mantuvo varios detalles de la gestación en privado. Sin embargo, el cantante de "Felices los 4" sí compartió con sus seguidores algunos momentos de esta nueva etapa y confirmó que el bebé sería un niño.

Con el nacimiento de Orión, París Londoño Gómez dejó de ser hija única. La pequeña, primera hija de Maluma y Susana, nació el 9 de marzo de 2024 y desde entonces se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la vida familiar del artista.

La llegada de París marcó un antes y un después para Maluma. El paisa ha mostrado en distintas ocasiones cuánto ha cambiado su vida desde que se convirtió en padre y cómo la pequeña ocupa un lugar fundamental dentro de su día a día.

Incluso, en medio de esta nueva etapa familiar, el artista ha contado algunas anécdotas que dejan ver la cercanía que mantiene con su hija. Una de ellas ocurrió cuando París le pidió que conservara su barba y, según relató el propio cantante, terminó haciendo caso a la pequeña porque “ella manda” en la casa.