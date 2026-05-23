Mundial 2026: Chayanne y Enrique Iglesias se unen al festejo deportivo

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Se ha confirmado que los cantantes Chayanne y Enrique Iglesias estarán como parte de la celebración del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Los artistas fueron revelados para el FIFA Fans Festival en Monterrey.

Concierto de Chayanne y Enrique Iglesias

El FIFA Fan Festival se basa en una reunión para que el público pueda disfrutar de la Copa Mundial 2026 en pantallas gigantes, reuniendo fútbol, música en vivo y gastronomía, durante los 39 días de la justa.

Fue a través de las redes sociales que se confirmó que el intérprete de “Torero” realizará un show con los éxitos más grandes de su carrera.

El show de Chayanne está pautado para el próximo 13 de junio. Mientras que el de Enrique Iglesias será el 28 de junio.

El festival informó que la zona general será gratuita para fanáticos, mientras que para la Zona VIP las entradas serán privadas, estando ya a la venta.

Un Mundial lleno de música

La justa deportiva estará llena de espectáculos, artistas y buena música en los tres países que se disputarán los partidos.

En México se ha confirmado que en la inauguración del 11 de julio estarán: Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules.

En Estados Unidos estarán Katy Perry, Anitta, Lisa del grupo BLACKPINK y Tyla.

Y finalmente, en Canadá estarán Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette.