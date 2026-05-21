Fanática de Chayanne murió antes de cumplir un gran sueño ¡Descansa en paz!

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El cantante puertorriqueño Chayanne era el artista favorito Beatriz Hernández, una mujer que falleció días antes de verlo en un espectáculo que realizaría el boricua en la Explanada del Recinto Ferial de Tampico, Tamaulipas, México.

Dura muerte

La noticia tomó relevancia en los medios, ya que la fanática llevaba meses esperando para poder conocer y corear las canciones del artista de 57 años, creador de grandes hits como “Torero”, “Un siglo sin ti”, “Dejaría todo”, “Me enamoré de ti”, entre otros.

Beatriz partió el sábado 8 de mayo de 2026, así lo confirmó su hermano a través de Facebook con un lamentable mensaje, que dejó a los fanáticos de Chayanne en todo el mundo muy sentidos.

“No te has ido, solo aprendimos a recordarte con el alma. Descansa en paz”, escribió el hombre.

Hernández era madre soltera, recepcionista, apasionada a la repostería y murió de dos infartos y una aneurisma cerebral, enfermedad que se forma dentro de las paredes de una arteria en el cerebro debido a una debilidad en los vasos sanguíneos, según información de Mayo Clinic.

Suspensión del show

El 25 de septiembre de 2025 la fanática asistió al concierto en Explanada Tampico, sin embargo, no logró ver al artista en acción ya que el show fue suspendido por las intensas lluvias que atacaron la localidad.

El concierto fue reprogramado para el 12 de mayo de 2026, cuatro días antes de que la fanática perdiera la vida.

“Ella soñaba con verlo, cuando conoció que estaban realizando el montaje nos comentaba que así fuera con suero o en silla de ruedas ella llegaría al concierto. Ella estaba muy mal”, dijo su hermano en una reciente entrevista para Univisión.