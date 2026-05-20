Hijo de Alejandro Fernández aclara supuesto distanciamiento con su padre

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Alex Fernández decidió poner fin a los rumores que desde hace semanas rodeaban su relación con su padre, Alejandro Fernández.

El joven cantante mexicano utilizó sus redes sociales para aclarar públicamente que no existe ningún conflicto ni distanciamiento con 'El Potrillo', luego de que programas de espectáculos y comentarios en internet alimentaran versiones sobre una supuesta tensión familiar.

La declaración del hijo del intérprete de música regional mexicana rápidamente generó repercusión entre seguidores y medios de entretenimiento, especialmente porque las especulaciones apuntaban incluso a presuntos celos profesionales dentro de la dinastía Fernández.

La aclaratoria del hijo de Alejandro Fernández

A través de un mensaje publicado tras regresar de una gira internacional, Alex Fernández aseguró que las versiones sobre problemas familiares son completamente falsas. El artista expresó que mantiene una relación cercana y llena de admiración hacia su padre.

“Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, apuntó en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje apuntó: “Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico”.

Sus palabras surgieron luego de que crecieran comentarios sobre una posible ruptura entre ambos, especialmente tras algunas apariciones públicas donde Alejandro Fernández no estuvo presente junto al resto de la familia.

Los rumores que rodeaban a la familia Fernández

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza por distintas versiones difundidas en medios de entretenimiento, donde se hablaba de una supuesta incomodidad de Alejandro Fernández ante el crecimiento artístico de su hijo.

Incluso, algunos comentarios relacionaban el tema con el respaldo que Vicente Fernández le dio a Alex desde el inicio de su carrera. También se llegó a mencionar que la relación entre ellos se habría enfriado por decisiones profesionales y diferencias sobre el manejo de la carrera del joven.

Alex Fernández ha seguido los pasos de la dinastía Fernández dentro de la música regional. Desde su debut en 2018, el cantante ha construido su propio camino artístico mientras mantiene vivo el legado de su abuelo Vicente y de su padre Alejandro.