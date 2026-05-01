Enrique Iglesias desata polémica tras besar a una fan en Las Vegas

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Enrique Iglesias volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un comentado momento con una fanática durante una actividad VIP previa a uno de sus conciertos en Las Vegas.

El cantante español compartió un encuentro cercano con sus seguidores como parte de un “meet and greet”, dinámica habitual en artistas internacionales. Sin embargo, tuvo un caluroso gesto con una admiradora que no pasó desapercibido.

Enrique Iglesias se da tremendo beso

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa cómo la fan abraza al intérprete de “Bailando” mientras intenta capturar una selfie.

Instantes después, ambos intercambian varios besos en la mejilla y finalmente terminan besándose en los labios, una escena que rápidamente se hizo viral.

Para muchos fans del artista, este episodio no representa una novedad. Enrique Iglesias ha construido parte de su imagen pública sobre una relación cercana, coqueta y desenfadada con su audiencia durante conciertos.

En ocasiones anteriores, el cantante también ha sido captado besando fanáticas o teniendo interacciones físicas efusivas en escenarios internacionales, algo que para algunos forma parte de su sello personal y para otros cruza ciertos límites.

Comentarios en redes sociales

Como suele ocurrir con los momentos virales protagonizados por celebridades, internet no tardó en reaccionar. Mientras algunos usuarios calificaron la experiencia como “el sueño de cualquier fan”, otros criticaron duramente la actitud del artista.

Las críticas se centraron principalmente en la relación sentimental que Enrique Iglesias mantiene desde hace años con la extenista Anna Kournikova, con quien comparte cuatro hijos.

Varios internautas cuestionaron si el beso fue una falta de respeto hacia su pareja, mientras otros defendieron al cantante asegurando que se trató de una interacción espontánea y sin mayor trascendencia.

Comentarios como “Respeta a tu mujer”, “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas” y “Quisiera ser ella” dominaron la conversación digital.