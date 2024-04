Muere la TikToker Eva Evans a sus 29 años

La estrella de TikTok, Eva Evans, murió a sus 29 años, según lo confirmado por su hermana, Lila Joy, a través de la red social de Instagram. “Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, ha muerto”, reseña el devastador mensaje de la publicación.

"Tras 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé cuan difícil de creer y de procesar será esta noticia", agregó Joy.

De igual modo, Lila informó que estarán rindiendo tributo especial a su hermana el próximo martes 23 de abril en Manhattan. De hecho, exhortó a quienes deseen asistir a enviarles un mensaje directo mediante Instagram, para contabilizar el número de asistentes y enviarles detalles del evento. Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento de la influencer neoyorkina.

“Deseo que Eva estuviera aquí porque ella tendría mejores palabra y sabría decir lo que yo no sé", se lee en el texto publicado el pasado domingo.

Evans ganó fama al ser la creadora, guionista y productora de Club Rat, una serie de cinco episodios en Prime Video. Se trataba de una ficción, donde una influencer intentaba volver al mundo de las citas en la ciudad de Nueva York, luego de que su última ruptura se convirtiera en un hecho viral.

Por su parte, la actriz Julia Fox fue una de afectadas por el sensible fallecimiento y no tardó en escribir algunas palabras al respecto. "No puedo creer esto, que en paz descanse. Te voy a extrañar tanto. Gracias por compartir tanto de tu luz con nosotros".

Mientras que los usuarios colmaron de mensajes la página de Instagram de Evans con algunas frases como: "Que descanses en el paraíso" y "Descansa en paz bello ángel", puntualizó otra.