Marc Anthony y Nadia Ferreira realizaron exclusivo Baby Shower en Miami

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Marc Anthony y Nadia Ferreira se preparan para la llegada de su segundo bebé en común, una hermosa niña que llenará sus vidas de felicidad y que desde ya celebran por todo lo alto. Durante el fin de semana, el cantante y la modelo paraguaya realizaron un hermoso y exclusivo baby shower en Miami.

Celebración a lo grande

En las redes sociales corren imágenes de lo que fue la bonita celebración llena de flores, pastel, decoración, comida, familiares y buenos amigos de la pareja, quienes festejaron con mucha felicidad la futura llegada de la pequeñita.

Nadia, 1ra finalista del Miss Universo 2021, utilizó su perfil de Instagram para mostrar detalles de la celebración llevando un ajustado vestido rosa, y posando muy sonriente en el lugar, que parecía un jardín de cuentos de hadas.

Al lado de ferreira estaba su esposo, amigo, compañero y padre de sus dos hijos, el salsero, Marc Anthony, quien también lució muy elegante.

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió la modelo.

Invitados de lujo

El evento contó con la presencia de importantes personalidades de la música y televisión, como Prince Royce, Natti Natasha, Raphy Pina, Lele Pons, Guaynaa, Gabriel Coronel y Carlos Adyan, este último una figura muy importante para la paraguaya, casi siempre posando juntos en eventos, actividades y viajando.

Uno de los momentos más especiales fue ver a los padres cortar un hermoso y gigante pastel, que era un coche con un osito y flores, toda una belleza.

La bebé será la segunda hija del matrimonio y llegará como la hermana menor del primogénito Marcos Antonio Jr.

Por su parte, para el intérprete de “Flor pálida”, el nacimiento representará su octavo retoño.