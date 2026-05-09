Nadia Ferreira habría revelado por accidente el nombre de su hija con Marc Anthony

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La llegada de la hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony ya se convirtió en uno de los temas más comentados. Y aunque la pareja ha intentado mantener muchos detalles del embarazo en privado, un aparente “descuido” durante el baby shower terminó desatando una ola de especulaciones.

La exMiss Universo Paraguay celebró recientemente un elegante baby shower en Asunción, rodeada de familiares, amigos cercanos y una decoración completamente teñida de rosa, confirmando nuevamente que la pareja espera una niña.

El exclusivo encuentro estuvo lleno de flores, detalles delicados y elementos personalizados que rápidamente explotaron en redes sociales.

El detalle en el baby shower que encendió las redes

Tras la difusión de imágenes de la celebración, los fanáticos más observadores detectaron un elemento que no pasó desapercibido. En varios centros de mesa y recuerdos del baby shower aparecían las iniciales “M.V.M.F.”, algo que despertó teorías sobre el posible nombre de la pequeña.

Las letras finales corresponderían a los apellidos Muñiz Ferreira, por lo que la atención se centró en las dos primeras iniciales. Desde entonces, las redes sociales comenzaron a llenarse de apuestas y teorías con opciones como “Mía Valentina”, “María Victoria” o “Mia Valeria”, entre otras combinaciones.

Hasta ahora, ni Nadia ni Marc Anthony han confirmado oficialmente el nombre de la bebé, pero el supuesto descuido bastó para convertir el tema en tendencia entre sus seguidores.

Un embarazo que ha mantenido a todos atentos

Desde que anunciaron el embarazo en enero de este año, la pareja ha estado bajo constante atención mediática. La noticia llegó justo durante la celebración de su tercer aniversario de bodas y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo latino.

Meses después, Nadia Ferreira confirmó que esperaba una niña, algo que emocionó especialmente a sus fanáticos, quienes han seguido de cerca cada aparición pública de la modelo durante esta nueva etapa familiar.