Marc Anthony, el gran ausente en la graduación de su hija con Jennifer López

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Emme Muñiz, la hija de los cantantes Jennifer López y Marc Anthony, vivió un momento especial por su graduación de secundaria.

Ausencia de Marc

La jovencita recibió el cariño de sus familiares y amigos cercanos, quienes estuvieron en primera fila aplaudiéndola por la graduación escolar.

Jennifer López, Guadalupe Rodríguez, Max Muñiz y Samuel Affleck estuvieron apoyando a Emme. Sin embargo, el gran ausente fue el artista puertorriqueño Marc Anthony.

Medios de entretenimiento resaltaron el momento que vivió la jovencita de 18 años, caminando al escenario con su toga y birrete, un look casual, el apoyo de su familia y el momento en que recibe su diploma.

TMZ, a través de un artículo, informó de la no presencia de Anthony el jueves 28 de mayo en Los Ángeles, California, donde viven sus hijos con su familia.

Emme en los últimos años

La graduación generó una ola de comentarios para la jovencita por llevar ropa ajustada muy al estilo varonil. Sin embargo, lo que más causó controversia fue que la escuela Windward identificó a Emme como Oskar Muñiz.

El detalle llamó la atención por la utilización del nombre Oskar y pronombres masculinos al referirse al estudiante, algo que hasta ahora era desconocido.

Ni Jennifer López ni Marc Anthony han emitido declaraciones públicas sobre el tema, por lo que cualquier conclusión más allá de la información compartida en la publicación sigue siendo especulativa.