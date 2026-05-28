Jennifer López abandona al que fue su nido de amor con Ben Affleck

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Jennifer López vuelve a ser noticia luego de que decidió dar un paso simbólico y emocional en su vida personal tras abandonar definitivamente la residencia que compartió con Ben Affleck y mudarse a una nueva mansión valorada en 18 millones de dólares en Los Ángeles.

La mudanza representa mucho más que un simple cambio de dirección. Para muchos seguidores de la cantante y actriz, se trata del cierre oficial de una de las historias de amor más mediáticas y comentadas de Hollywood en las últimas décadas.

Una nueva etapa Jennifer López

Según reportes recientes, López ya se instaló en su nueva propiedad ubicada en una exclusiva zona residencial de Los Ángeles. La mansión, descrita por fuentes cercanas como una especie de “Barbie DreamHouse”, refleja una estética completamente alineada con la personalidad de JLo.

La vivienda habría sido remodelada durante meses antes de que la cantante finalmente decidiera mudarse. El interior destaca por tonos blancos y rosados, amplios espacios abiertos y áreas diseñadas para reuniones familiares y momentos privados lejos de la presión mediática.

El cambio llega después de que su divorcio con Ben Affleck quedara legalmente finalizado a comienzos de 2025, poniendo fin a la segunda oportunidad amorosa de la famosa pareja conocida mundialmente como “Bennifer”.

Fuentes cercanas aseguran que la cantante buscaba desde hace tiempo un lugar que sintiera completamente suyo. Después de un año marcado por cambios personales, proyectos profesionales y exposición constante, López estaría enfocada en una etapa mucho más tranquila.

La mansión anterior sigue sin venderse

Mientras Jennifer López ya comienza una nueva vida, la propiedad que compartió con Affleck continúa generando titulares. La enorme mansión de Beverly Hills, comprada durante su matrimonio, sigue en el mercado inmobiliario después de varios intentos fallidos de venta.

La residencia, valuada originalmente en más de 60 millones de dólares, se convirtió durante meses en uno de los símbolos de la reconciliación de la pareja.

Allí convivieron junto a sus hijos y familiares en una dinámica de familia ensamblada que captó constantemente la atención de los paparazzi y medios internacionales. Sin embargo, tras la separación definitiva, la casa terminó convirtiéndose en otro capítulo pendiente por cerrar.