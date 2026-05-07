Jennifer López le dice adiós al símbolo más grande de su historia con Ben Affleck

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Jennifer López parece decidida a cerrar definitivamente uno de los capítulos más mediáticos de su vida personal y patrimonial.

La artista ha vuelto a poner en el mercado la espectacular mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck; una propiedad que pasó de simbolizar el esperado regreso de ‘Bennifer’ a representar el último gran vínculo material entre la expareja.

La residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, reapareció en el mercado inmobiliario con un precio de 50 millones de dólares. La cifra supone una rebaja considerable frente a los 68 millones por los que fue listada inicialmente en 2024.

El nido de amor de Jennifer López y Ben Affleck

Cuando la pareja adquirió la propiedad en mayo de 2023 por cerca de 61 millones de dólares, el mundo interpretó el movimiento como la consolidación de su segunda oportunidad romántica.

Sin embargo, tras la formalización de su divorcio, la mansión se transformó en una pieza difícil de encajar en el rompecabezas financiero de ambos.

No se trata de una casa cualquiera, sino de un auténtico resort privado con sello de celebridad. Con 38.000 pies cuadrados, la finca cuenta con:

12 habitaciones y 24 baños.

Una casa de huéspedes de lujo y gimnasio privado.

Un complejo deportivo interior.

Extensos jardines diseñados para blindar la privacidad frente a los paparazzi.

Jennifer López toma el mando absoluto

El detalle más relevante en este nuevo intento de venta es que la ‘Diva del Bronx’ figura ahora como única propietaria del inmueble. Documentos judiciales revelaron recientemente una transferencia de propiedad entre cónyuges mediante la cual Ben Affleck cedió su parte a la actriz.

Con este movimiento, López asume la responsabilidad total de los gastos de mantenimiento y, lo más importante, el control absoluto de la negociación. Esta estrategia busca simplificar el proceso de venta, permitiéndole avanzar sin depender de decisiones compartidas.

En definitiva, Jennifer quiere resolver este asunto por su cuenta para dejar atrás, de una vez por todas, cualquier cabo suelto de su pasada relación.

Desde 2024, la propiedad ha entrado y salido del mercado entre rebajas y pausas estratégicas. Con este nuevo ajuste de precio y el control total en manos de la estrella latina, el sector inmobiliario de lujo espera que esta vez sea la definitiva.