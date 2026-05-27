A sus 56 años, Jennifer López posa como nunca en traje de baño

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Desde sui lujosa villa en Los ángeles, California, Jennifer López posó en un sensual bikini en el Memorial Day, una festividad que celebró junto a su familia y amigos cercanos.

JLo es sinónimo de bienestar, verse bien y mantenerse en forma sin importa la edad. A sus 56 años conserva una figura envidiable, gracias a su rutina de ejercicio y buena alimentación que ha expuesto, en ocasiones, a través de sus redes sociales.

Sin embargo, esta vez no solo compartió una tarde junto a los suyos, sino también aprovechó para disfrutar del sol californiano en una piscina de su lujosa residencia.

“Pasando el día con la gente que amo. Happy Memorial Day para todos”, escribió como descripción de su publicación.

JLo posa sin remordimiento

La “Diva del Bronx” publicó una serie de postales desde la piscina con un espectacular traje de baño blanco con un coctel en mano y sombrero esbozando una sonrisa radiante en su rostro.

Por su parte, lo que se robó toda la atención de sus seguidores fue tonificado cuerpo. Esta no es la primera vez que Jennifer López exhibe su figura en redes sociales, donde alaban lo bien que se conserva.

Unión familiar

En la publicación, la cantante hizo público una fotografía con sus gemelos Max Muñiz y Emme Maribel Muñiz, ambos de 18 años y fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.