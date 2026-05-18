Jennifer López reaparece con su hijo y desata crueles críticas por su físico

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Jennifer López vuelve a acaparar la atención del público, pero esta vez junto a su hijo Max, fruto de su relación con Marc Anthony. La ‘Diva del Bronx’ asistió a un evento de Netflix en Nueva York, donde se llevó todas las miradas; sin embargo, también levantó fuertes críticas.

Esta aparición con su hijo de 18 años es significativa, pues el jovencito ha mantenido una vida alejada de los reflectores, a diferencia de su hermana gemela Emme, con quien la actriz y cantante ha estado en eventos públicos.

Su presencia en el Netflix Upfront sirvió para ver lo grande que se encuentra el hijo de las estrellas, aunque su apariencia física fue lo más comentado en redes sociales.

Max Muñiz se deja ver en público

La publicación de las fotografías oficiales de la gala rápidamente ha circulado en línea, donde los usuarios han puesto su atención en la apariencia de Max. Por un lado, en el parecido que tiene con su padre, sobre todo con el aspecto que tenía el cantante al comienzo de su carrera en los años 90; por otro, por la delgadez de sus piernas.

El hijo de JLo y Marc llegó con un traje de pantalones cortos, dejando al descubierto sus piernas largas y delgadas. El público no perdonó estos detalles, desencadenando una cadena de comentarios despectivos. “Es flaco como su papá”, “falta de vitamina” o “debe tener raquitismo”, fueron algunos de ellos.