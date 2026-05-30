Hija de Jennifer López se identifica como chico y este es su nuevo nombre

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Jennifer López vivió uno de los momentos más especiales de una madre como lo es la graduación de secundaria de uno de sus hijos. Sin embargo, la celebración quedó en segundo plano cuando los internautas notaron un detalle que no pudieron dejar de mencionar.

La revelación provocó un inmediato interés entre seguidores de Jennifer López y Marc Anthony, quienes durante años han visto crecer a los mellizos de la expareja bajo el foco mediático.

La publicación que expone a la hija de Jennifer López

La información surgió a través de la cuenta de Instagram de los estudiantes graduados de la escuela Windward, dedicada a compartir los destinos universitarios de los chicos.

La publicación mostraba una fotografía de la infancia de Emme junto al logotipo de la universidad donde continuará sus estudios y un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes, pues, le identificaron públicamente con el nombre de Oskar Muñiz.

El texto decía: “Oskar to Sarah Lawrence!”, anunciando que estudiará teatro y artes de estudio en Sarah Lawrence College. El mensaje añadía además una referencia a su conocida pasión por las artes escénicas.

“¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡¡¡Vamos, grifos!! ¡¡¡Enhorabuena!!”, concluyeron.

El detalle llamó especialmente la atención porque utilizaba el nombre Oskar y pronombres masculinos al referirse al estudiante, algo que hasta ahora era desconocido.

El perfil que alimentó aún más las especulaciones

La conversación creció cuando usuarios encontraron que la cuenta de Instagram etiquetada en la publicación también mostraba el nombre Oskar y referencias vinculadas a su futura universidad.

Algunos medios señalaron además que en la biografía del perfil de Muñiz, aparecen símbolos relacionados con la identidad transgénero y la diversidad sexual, lo que multiplicó las interpretaciones en redes sociales.

Ni Jennifer López ni Marc Anthony han emitido declaraciones públicas sobre el tema hasta el momento, por lo que cualquier conclusión más allá de la información compartida en la publicación sigue siendo especulativa.

No obstante, entre los miles de usuarios que interactuaron con la publicación hubo un nombre que no pasó desapercibido y fue el Jennifer Garner. La actriz, exesposa de Ben Affleck, apareció entre las personas que dieron “me gusta” al mensaje donde se mencionaba a Oskar Muñiz.