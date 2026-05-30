Jennifer López borra el último recuerdo de Ben Affleck ¡Nunca más!

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La cantante Jennifer López dejó atrás el detalle que compartió en honor a Ben Affleck. Esta semana JLo celebró el Memorial Day y una pequeña modificación en su piel no pasó desapercibida.

El lunes 25 de mayo, la estrella de la música compartió un carrusel de fotos junto a sus seres queridos, donde se le escapó ocultar un detalle: el tatuaje dedicado a su exesposo. En la postal con su hijo Max, se evidenció la modificación que le hizo a la frase “Compromiso Happy Valentine’s Day mi amor”.

Aquella frase la presentó públicamente en febrero de 2023 como símbolo de su amor por el actor, durante su primer San Valentín como casados. Después de su separación, se rumoró que la intérprete había intentado borrarlo de su piel.

JLo abandona su nido de amor

Luego de separarse, Jennifer López abandonó definitivamente la residencia que compartió con Ben Affleck para mudarse a una nueva mansión valorada en 18 millones de dólares en Los Ángeles.

Según reportes recientes, ya se instaló en su nueva propiedad ubicada en una exclusiva zona residencial. La mansión, descrita por fuentes cercanas como una especie de “Barbie DreamHouse”, refleja una estética completamente alineada con la personalidad de JLo.

El cambio llega después de que su divorcio con Ben Affleck quedara legalmente finalizado a comienzos de 2025, poniendo fin a la segunda oportunidad amorosa de la famosa pareja conocida mundialmente como “Bennifer”.