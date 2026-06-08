Las mejores imágenes de Karol G en el Premio de Mónaco ¡Una diva!

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La artista colombiana, Karol G, reapareció este fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, uno de los eventos deportivos más exclusivos y mediáticos del planeta.

La intérprete de “Mañana será bonito” fue vista en el paddock, el área reservada para pilotos, equipos y personalidades invitadas, un espacio que cada año reúne a celebridades, empresarios y figuras del entretenimiento internacional.

El look elegido por Karol G

Lejos de apostar por un conjunto excesivamente llamativo, la cantante eligió la elegancia de un total black. Su look estuvo compuesto por un top palabra de honor de corte estructurado y mangas abullonadas, combinado con unos pantalones negros de tiro alto con detalles de volantes.

La propuesta destacó precisamente por su equilibrio. El negro absoluto reforzó una imagen sofisticada, mientras que los detalles de diseño añadieron modernidad sin perder la esencia elegante que exige una cita como el Gran Premio de Mónaco.

Los lentes de sol, unos tacones a juego y su melena suelta completaron una aparición que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios especializados en moda.

La presencia de Karol G confirma una tendencia que lleva años creciendo alrededor de la Fórmula 1. El campeonato ha dejado de ser únicamente una competición deportiva para convertirse en un escaparate global donde convergen moda, música, cine y negocios.

Un descanso antes de una nueva etapa

La visita de Karol G a Montecarlo llega en un momento especialmente significativo de su carrera. Tras meses de intensa actividad artística, ‘La Bichota’ se encuentra preparando los próximos pasos de su trayectoria internacional y ya tiene confirmadas varias fechas de su futura gira por España.

En los últimos años, la artista ha logrado convertir cada una de sus apariciones en un acontecimiento mediático, ya sea sobre una alfombra roja, en una gala musical o, como en esta ocasión, en uno de los escenarios deportivos más exclusivos del mundo.