Karol G cumple uno de sus más grandes sueños en la música

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La cantante colombiana Karol G pasó de ser fan de la banda rock indie Cigarrettes After Sex a colaborar con ella en la canción “Después de tí”, presentada por primera vez en el Festival de Coachella.

Greg Gonzalez, fundador y voz principal se sumó a este proyecto después de una llamada de la reguetonera para presentarle la propuesta de ser parte de la producción, el músico conectó con ella desde el primer instante y no dudó en aceptar.

Para Karol G esto representó un sueño cumplido por tratarse de una de sus bandas favoritas desde siempre.

Karol G no esconde su emoción

Por medio de una historia en Instagram, la “Bichota” no solo agradeció a Greg sino que expresó su admiración por el trabajo que conectará con muchas personas.

“La vida no deja de sorprenderme… Es increíble cómo pasé de tener una banda favorita que no dejaba de escuchar, a tener una canción juntos”, dejó dicho la cantante urbana en el texto compartido.

“No podía creer la forma en la que se conectó con ella desde el principio. Nunca voy a olvidar esa llamada… Ni las lágrimas que compartimos durante el proceso”, agregó para contar su experiencia.

A solo un día del lanzamiento en las plataformas digitales, solo en YouTube acumula más de medio millón de reproducciones.