Karol G en el ojo del huracán: la critican por supuesto rechazo a Peso Pluma

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana, la reggaetonera Karol G ofreció su último concierto en Coachella 2026, el cual contó con invitaciones sorpresas como la del mexicano Peso Pluma, con quien interpretó su tema en conjunto “Qlona”.

Aunque la presentación estuvo de lujo, un detalle desató la furia del público que asegura que, la colombiana tuvo un “desaire” con el intérprete de corridos tumbados.

Karol G hizo historia al convertirse en una de las grandes protagonistas del festival, consolidando el poder de la música latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

El gesto de Karol G que encendió las redes

En videos que rápidamente se viralizaron, se observa cómo Peso Pluma se acerca a Karol G con la aparente intención de abrazarla. Pero en lugar de corresponder, la cantante extiende los brazos y toma distancia, evitando el contacto directo.

Segundos después, la colombiana toma la mano del artista, la levanta y redirige la atención hacia el público, animando a los asistentes.

Y pese a que la artista tomó la mano de su compañero y expresó: “Y que se escuche para Peso, familia”, invitando a todos a ovacionarlo, el momento previo fue suficiente para convertirse en “carne pa’ zamuro” de los internautas.

Las redes opinan

Las interpretaciones no tardaron en dividir a la audiencia. Para algunos, el gesto fue claro y apuntan a que ‘La Bichota’ habría marcado distancia de forma evidente frente a miles de personas.

“Uy sí, se notó el rechazo! Deberían ser más humildes, entre colegas”, “Yo veo que él tiene la mano muy abajo para abrazarla y ella se la quita”, “Ni Shakira se atrevió a tanto”, “Algo de ella que no cuadra”, opinan algunos.

Otros, en cambio, consideran que todo formó parte de la dinámica del show y, recuerdan que, luego de que pidió un aplauso para el azteca, culminaron su presentación con un caluroso abrazo de amistad.

“Ella simplemente dijo “Espera” para homenajearlo también a él ya que segundos antes él la había hecho con ella”, “Porque transgiversan todo? Él le diio unas palabras, ella quiso corresponderle”, “Si inventan bobadas”, defendieron sus fans.