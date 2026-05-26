Karol G deslumbra en los American Music Awards: así fue su presentación

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La cantante Karol G se presentó en el escenario de los American Music Awards (AMAS), con un sensual performance que deslumbró a toda la audiencia.

"Ivonny Bonita" fue la canción que cantó en vivo en el Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Durante la actuación, la colombiana estuvo sola con un vestuario plateado de transparencias.

El tema pertenece a su más reciente trabajo discográfico titulado "Tropicoqueta", una propuesta musical que la ha llevado a otros escenarios mundiales.

Además, recibió el Premio Internacional de Excelencia Artística, un galardón que no se entregaba desde que fue otorgado a Whitney Houston en 2009.

La artista se une a exponentes de talla mundial como Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees, que forman parte de este selecto grupo de artistas merecedores del reconocimiento.