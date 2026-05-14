Karol G conquista otra vez los American Music Awards 2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los American Music Awards (AMAs) confirmó que la estrella colombiana, Karol G, será la gran protagonista de su próxima edición.

En su anuncio se reveló que la intérprete de “Provenza” recibirá el Premio a la Excelencia, un reconocimiento que la sitúa en el Olimpo de las leyendas musicales globales.

Este galardón no es uno más en su vitrina. Se trata de un premio que destaca a figuras que han llevado su arte a niveles de impacto mundial y “alturas sin precedentes”.

El ascenso imparable de Karol G

Al recibirlo, Karol G rompe una barrera histórica al convertirse en la primera artista latina en obtener esta distinción, uniendo su nombre al de íconos de la talla de Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y Whitney Houston.

La noticia llega en el momento más dulce de su carrera. Tras conquistar el escenario principal de Coachella y consolidar su gira “Viajando por el Mundo Tropitour” con récords de ventas, ‘La Bichota’ ha demostrado que el idioma no es una barrera para la conexión emocional.

Los organizadores de los AMAs resaltaron su “autenticidad y logros pioneros” como los motores principales para este homenaje.

Desde que su álbum “Mañana Será Bonito” hizo historia al ser el primer disco en español de una mujer en debutar en el número uno del Billboard 200, la carrera de la paisa ha sido una sucesión de hitos.

Su impacto va más allá de las listas de reproducción; es un fenómeno cultural que representa el empoderamiento y la evolución del género urbano hacia una propuesta pop global de primer nivel.

La gran noche en Las Vegas

La cita para ver a Karol G levantar este histórico trofeo será el próximo 25 de mayo de 2026. La gala se llevará a cabo en el emblemático MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y promete ser una de las noches más vibrantes en la historia de los premios.

Pero el reconocimiento no será lo único, pues, se ha confirmado que la reggaetonera subirá al escenario para una presentación en vivo que, según los rumores de producción, será una de las más ambiciosas de su trayectoria.

La ceremonia, que será conducida por la legendaria Queen Latifah, contará también con actuaciones de otros grandes nombres como Maluma, Keith Urban y Twenty One Pilots. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la colombiana.