La verdad detrás de la foto de Karol G que avivó rumores de reconciliación con Feid

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Karol G lo hizo otra vez. Una sola fotografía bastó para revolucionar Instagram y convertir su nombre en tendencia en cuestión de minutos.

La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen inédita en la que aparece un chico muy parecido a su expareja Feid, un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja.

Aunque la artista no acompañó la publicación con mensajes románticos ni declaraciones explícitas, internet hizo el resto. Los comentarios comenzaron a multiplicarse rápidamente y las teorías sobre el estado actual de su relación volvieron a tomar fuerza.

Una foto que bastó para incendiar las redes

Los seguidores de la reggaetonera llevan meses atentos a cualquier pista relacionada con Feid. Cada publicación, canción o aparición pública termina convirtiéndose en objeto de análisis por parte de millones de usuarios que siguen de cerca la historia entre los dos artistas colombianos.

Esta vez, el detalle que llamó la atención fue una de las imágenes compartidas en el carrusel de Instagram, en la que aparece un hombre con un físico similar al intérprete de “Normal”, lo que revolucionó el internet tomando en cuenta la polémica separación de los colombianos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron la aparente cercanía entre ambos, otros comenzaron a especular sobre una posible reconciliación luego de los rumores de distanciamiento que circularon durante los últimos meses.

El productor que confundió al público

Después de la locura que se armó en las plataformas, trascendió la noticia que, la realidad es que el protagonista de esa fotografía no es el antioqueño, sino un reconocido productor que trabaja con Karol G y grandes artistas del género.

Se trata de Rios, un productor puertorriqueño cuyo nombre real es Andrés Jael Correa Ríos, quien ha alcanzado grandes éxitos junto a ‘La Bichota’ como el Latin Grammy que ganaron gracias a “Si antes te hubiera conocido”.

El boricua radicado actualmente en Miami, también ha hecho su magia en temas de otras figuras como Bad Bunny, Nicky Jam, Manuel Turizo y Rauw Alejandro.