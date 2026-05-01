Feid lanza dardo a Karol G en su nueva canción de desamor: “Me dejó”

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“Te Entiendo” es el tema del que todos están hablando, y no precisamente por ser una colaboración entre Maluma, Maisak y Feid, sino por el verso que muchos aseguran va dedicado a Karol G.

El año pasado Ferxxo y Karol pusieron fin a su noviazgo de casi tres años, la decisión fue tomada por la cantante colombiana en los últimos meses tras sentir que ya no quería estar en ese vínculo, dijo para la revista Playboy

Además, aseguró que fue un "acto de valentía" para enfocarse en sí misma tras un año difícil. Aunque el artista ha guardado silencio, “Te Entiendo” ha hablado por él en uno de sus versos.

Feid envía indirecta a Karol

El remix está cargado de emocionalidad y rimas de desamor, como si la letra refleja su sentir; esto fue uno de los puntos de partida de los oyentes para asegurar que Feid se refería a Karol G en su parte.

Frases como “Fuiste lo más cercano que yo estuve del cielo, pero me dejaste caer” y “Si yo fuera mi ex tampoco me superaría, no es por na’, pero soy lo mejor que llegó a tu vida”, fueron interpretadas como una clara referencias a su antigua relación.

“Piénsalo, cómo era de chimba todo antes de que vos y yo rompiéramos. Si te vas, te vas, yo no iré detrás. Ya habías encontrado al hombre de tu vida, pero vas a darte cuenta después de una vida”, cantó en uno de sus versos.

“Me dejó”

Esta idea se refuerza con el último concierto del colombiano, quien invitó al escenario a Maisak para interpretar juntos sus colaboraciones “Te Entiendo” y “ Se me olvida”.

Antes de iniciar, el invitado dirige unas palabras a Feid: “¡Para el amor de su vida!”. El de Medellín, suelta “Me dejó”, aunque no se escucha en los parlantes, la articulación de su boca lo delató.