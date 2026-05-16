Feid sorprende al público con un inesperado agradecimiento a Karol G

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Aunque la relación terminó meses atrás, los lazos profesionales continúan intactos. En su reciente discurso en los Premios Nuestra Tierra 2026, Feid agradeció a Karol G por haberlo tomado en cuenta en su colaboración titulada “Verano Rosa”.

El quinto álbum de estudio de la colombiana, Tropicoqueta, albergó colaboraciones inéditas, una de ellas con su expareja, con quien compartió casi tres años de noviazgo.

Feid menciona a Karol G

Durante la gala transmitida por el canal RCN, el Ferxxo subió al escenario para recibir el galardón en nombre de todo el equipo que conformó el tema.

Al tomar la palabra, Feid hizo mención a Karol G como muestra de agradecimiento por hacerlo parte de la producción musical, dejando entrever que no existe discordia entre los dos.

Karol G habla por primera vez de su ruptura

La intérprete de “Ivonny Bonita” abordó por primera vez de manera directa su ruptura con Feid, poniendo fin a meses de especulación. La artista reconoce que atravesó un momento emocional complejo.

“El año pasado la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", confesó en la entrevista para Playboy.

Además, dejó saber que fue ella quien tuvo el valor de cerrar el ciclo, destacando la importancia de saber cuándo una relación ya no suma en la vida personal.