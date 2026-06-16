La venezolana Aigil Gómez vive la emoción del Mundial 2026 en Miami

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El Mundial 2026 continúa regalando momentos inolvidables para los aficionados al fútbol, pero también para figuras del entretenimiento que han decidido vivir de cerca la máxima fiesta deportiva del planeta, como lo hizo la animadora venezolana Aigil Gómez.

La criolla aprovechó su estadía en Miami para asistir al encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita disputado en el Hard Rock Stadium. En sus redes sociales, compartió con sus seguidores parte de la experiencia donde dejó claro que se trataba de una ocasión muy especial.

Aigil Gómez demuestra su apoyo a Uruguay

“TODO QUE VER mi primera vez en el mundial!!! Qué energía!!!!”, escribió junto a una serie de fotografías y videos que reflejan la emoción que vivió durante la jornada deportiva.

Desde las tribunas, Gómez mostró su entusiasmo por formar parte de un evento que reúne a miles de aficionados de distintas nacionalidades y culturas, convirtiéndose en una de las experiencias más significativas de su paso por Estados Unidos.

Más allá del espectáculo futbolístico, la venezolana explicó que su apoyo durante el encuentro estuvo dirigido a la selección uruguaya por una razón muy personal.

“Hoy apoyando a la Celeste de Uruguay, un país que cuando tuve la oportunidad de conocerlo me regaló mucho, así que vine a agradecerle de esta forma”, expresó la conductora en su publicación.

Las imágenes compartidas muestran a Aigil luciendo la camiseta celeste y celebrando cada momento del compromiso, que terminó con empate 1-1 en un resultado que dejó emociones repartidas entre ambas aficiones.

Nuevas oportunidades en Miami

La visita al Mundial llega en medio de una etapa especialmente importante para la carrera profesional de Gómez.

Actualmente se encuentra instalada en Miami participando en las grabaciones de la nueva serie producida por el creador de contenido venezolano Marko, uno de los proyectos digitales más ambiciosos de este año.

La comunicadora logró abrirse camino tras participar en el exitoso reality impulsado por el influencer, una competencia que reunió a talentos de distintos países latinoamericanos con el objetivo de formar parte del elenco de la serie.

El reality de Marko que cambió su presente profesional

A comienzos de 2026, Aigil Gómez recibió el llamado que llevaba meses esperando. Tras presentar un video de audición en el que mostró sus habilidades como animadora, actriz y bailarina, obtuvo uno de los codiciados pases para ingresar a “El Desorden de Marko”.

Desde el inicio de la competencia se convirtió en una de las representantes venezolanas más comentadas por la audiencia gracias a su carisma, disciplina y experiencia frente a las cámaras.

Su desempeño durante el reality la llevó a posicionarse entre las participantes más destacadas del proyecto, asegurando finalmente su incorporación a la serie internacional que actualmente se graba en Miami.

El programa significó una importante vitrina para su carrera y le permitió mostrar una faceta diferente a la que el público venezolano estaba acostumbrado a ver en televisión.

La propia Aigil calificó aquella oportunidad como una recompensa al esfuerzo, la constancia y la perseverancia que ha mantenido durante años dentro del mundo del entretenimiento.