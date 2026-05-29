Icónico actor de la época dorada de Venezuela se une al elenco de la serie de Marko

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El actor venezolano Luis José Santander, recordado como uno de los grandes galanes de la televisión latinoamericana, está de vuelta en la pantalla y su regreso no podría generar más expectativa.

El intérprete, figura clave de las telenovelas que conquistaron a millones en los años dorados del género, formará parte de la nueva serie del creador de contenido venezolano Marko, integrándose a un proyecto que ya viene generando conversación en redes sociales.

Luis José Santander se suma al proyecto de Marko

La noticia fue confirmada por el propio Marko a través de sus historias en redes sociales, donde además dejó claro que Santander tendrá un papel central dentro de la trama.

“Todo girará en torno a él”, adelantó el creador de contenido, elevando aún más la expectativa del público y posicionando esta producción como uno de los estrenos más comentados del entretenimiento digital.

El regreso de Luis José Santander no llega solo. Su incorporación forma parte del crecimiento del universo audiovisual impulsado por Marko, quien ha convertido su exitoso reality “El Desorden de Marko” en una plataforma de lanzamiento para nuevos talentos y producciones narrativas.

Según reportes recientes del propio proyecto, el reality ha sido uno de los fenómenos digitales más fuertes del 2026, alcanzando más de 52 millones de dispositivos conectados en 25 días de transmisión y picos de audiencia superiores a los 680 mil espectadores simultáneos.

Además, la producción confirmó que varios participantes del reality han sido seleccionados para futuros proyectos, lo que demuestra que el reality no termina en la convivencia, sino que se extiende hacia nuevas narrativas audiovisuales con enfoque internacional.

Luis José Santander y la nostalgia que conecta generaciones

La incorporación del actor venezolano no solo representa un fichaje artístico, sino también un movimiento estratégico que conecta dos épocas del entretenimiento latino.

Por un lado, el público que creció viendo sus telenovelas revive la nostalgia de los grandes dramas televisivos. Por otro, las nuevas audiencias digitales descubren a una figura clásica dentro de un formato moderno, dinámico y multiplataforma.