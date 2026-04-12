Influencer hondureña gana "El desorden de Marko" y se lleva gran premio en efectivo

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La noche de este sábado 11 de abril llegó a su final el popular reality “El desorden de Marko”, una producción creada por el Influencer y actor venezolano Marko Música. Tras varias semanas de convivencias, actividades, retos y una que otra pelea, la victoria fue para Elsa Oseguera.

Gran victoria

La influencer hondureña contó con el apoyo del público centroamericano en los Súper Chats con más de 200 mil puntos, logrando llevarse a casa un jugoso premio de nada más y nada menos que 100 mil dólares.

El segundo lugar del reality se fue para Sr. Jiménez, con más de 100 mil puntos y el premio de un carro Honda Accord Edición Especial 2026.

Los participantes lucieron radiantes para disfrutar de una velada única para cerrar la casa en la que vivieron grandes momentos al lado de Marko, y de otros invitados especiales como José Luis Rodríguez “El Puma”, Norkys Batista y Manuel Turizo.

El reality no solo tuvo el objetivo de darle la victoria a una persona, sino también en buscar nuevos talentos de las redes para estar en una seria producida por Marko, lugar que hoy obtiene con mucho merito la animadora y modelo venezolana, Aigil Gómez.

La también bailarina había brillado desde el comienzo de la competencia por su talento para actuar e interpretar diversos roles. Aunque no logró el gran apoyo en el sistema de Súper Chats, su fuerza la lleva a brillar próximamente en la producción.

Otros seleccionados para el proyecto son:

Elsa Oseguera

Sr. Jiménez

Fiu Fiu

Emilio González

Bárbara Pérez

Segunda temporada del “Desorden de Marko”

Aunque el show fue un éxito en las plataformas digitales, en sus comienzos fue duramente criticado por la desorganización detrás de cámara. Sin embargo, el equipo supo como seguir adelante y dar un contenido de calidad a los espectadores de todo el mundo a través YouTube.

Marko anunció en la gran final que estará de regreso en octubre para la segunda temporada, que ya tiene a dos participantes confirmados, Mishi PR y La Bella Channel.

“Terminamos siendo uno de los realities latinos más visto del mundo. Me despido agrediendo por no soltarme, gracias por ser el público del proceso, gracias por aguantar nuestros errores, nuestros aciertos y gracias por confiar en esta locura”, destacó Marcos Pérez.