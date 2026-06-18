La Divaza podría unirse a la nueva temporada de "Top Chef VIP"

Suscríbete a nuestros canales

El influencer venezolano Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, suena muy fuerte como uno de los populares rostros del reality de Telemundo “Top Chef VIP 5”.

Rumores en redes sociales

A través de Instagram corre una imagen del criollo cómo si estuviese posando con la bata oficial de la competencia culinaria, la cual genera gran contenido, diversión y reúne a importantes famosos en los fogones de Telemundo.

Aunque el criollo no ha confirmado su participación en el popular show, internautas se mantiene a la expectativa de una posible revelación, que sería su regreso a las pantallas de Telemundo.

A lo largo de su estadía en las plataformas digitales, Pedro ha competido en famosos formatos de telerrealidad como “La casa de los famosos” y “La venganza de los ex VIP”.

Famosos para la competencia

“El influencer La Divaza se suma oficialmente a Top Chef VIP 5. Con millones de seguidores, una personalidad única y un sentido del humor inigualable, La Divaza está lista para enfrentarse a uno de los retos más exigentes de su carrera: conquistar la cocina más famosa de la televisión”, escribió la cuenta Jes García.

La mencionada cuenta es especializada en reality shows, y casi siempre acierta a los participantes para los programas de Telemundo, planta ubicada en Miami, Estados Unidos.

Aseguran que de confirmarse la participación de La Divaza, estaría junto a otros como Lupillo Rivera, Ninel Conde, Ailyn Mújica, Caramelo, Carlos Ponce, Stephanie Salas, entre otros.