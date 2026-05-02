La Divaza comparte desgarrador mensaje a un año de la muerte de su madre

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Este sábado 2 de mayo de 2026 se cumple un año de la partida de Kenya Álvarez, madre del influencer venezolano La Divaza. La señora que era conocida en redes sociales como “Queen Mamaza”, murió tras una dura batalla contra el cáncer.

Un recuerdo imposible de olvidar

Pedro Luís João Figueira Álvarez, nombre real de La Divaza, no dudo recordar a su progenitora y todo el amor que le ofreció desde su nacimiento.

La señora fue una gran guía y amor para el nacido en Maracay, estado Aragua, saliendo en muchos de sus videos que se hicieron virales en las redes.

En Instagram el criollo que reside en México, posteó un carrusel de imágenes posando con su hermana, Margaret, en la playa.

En las fotografías se muestra el gran parecido de Margaret con su fallecida madre.

Mensaje de Pedro

“Un año de tu partida. Estás fotos son un recordatorio de todo el amor que nos enseñaste. Aquí estamos tus hijos, intentando honrarte con cada paso. Nos haces falta todos los días, mamá”, escribió el creador de contenido.

El post se llenó de mensajes de cariño y fuerzas para el influencer, quien hizo todo lo posible por mantener a su madre viva. Sin embargo, en 2025 falleció a los 57 años en Caracas, Venezuela.

Pedro agotó todos los recursos para tener a la señora con vida, llevándola a un centro de salud en Portugal. Pero, el cáncer fue muy agresivo arrebatándole la vida.