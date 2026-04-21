Georgina Rodríguez festejó con increíble decoración el cumpleaños de su hija

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La modelo e influencer Georgina Rodríguez no escatimo en gastos para celebrar el cumpleaños número 4 de su hija Bella Esmeralda. A través de Instagram la futura esposa de Cristiano Ronaldo, posteó un video mostrando los detalles de la celebración y la decoración.

Una hermosa temática

La vuelta al sol de Bella fue celebrada con el fenómeno de Las Guerreras K-Pop, teniendo globos, grandes mesas decoradas con flores y dulces, el nombre de la pequeñita en grande, paella y un carrito de churros.

El video se llevó todas las miradas en redes sociales, por la manera como Rodríguez decidió festejar a su pequeña en el patio de su residencia.

Las guerreras de Netflix se ha convertido en todo un fenómeno mundial siendo protagonista de muchos cumpleaños que encantan a las niñas e invitados.

Georgina acompañó el video con la pegajosa canción de cumbia “La Colegiala”, y el mensaje “Bella Esmeralda 4”.

El clip tiene casi un millón de me gusta y muchos comentarios de internautas en Instagram, impactados por la lujosa celebración para la niña nacida el 18 de abril de 2022.

Un papá orgulloso

Cristiano Ronaldo no perdió la oportunidad de felicitar a su pequeña con una bonita fotografía de ella posando con la decoración de cumple.

“Feliz cumpleaños mi princesa, 4 años llenos de alegría. Papá te ama tanto”, escribió.