El sensual bikini que llevó la esposa de Lionel Messi en la piscina

Suscríbete a nuestros canales

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, sabe como bien como mostrar sus curvas de acero en las redes sociales. Fue lo que pasó en unas recientes imágenes publicadas en su perfil oficial de Instagram, llevando un bikini de estampado animal print.

Antonella en bikini

La morena argentina posteó un carrusel de imágenes de sus días y actividades, entre ellos, un momento para tomar sol con la pequeña y ajustada prensa que dejó al descubierto su buena silueta.

La empresaria de 38 años compartió la fotografía recibiendo me gusta de sus 39,9 millones de seguidores en Instagram, quienes aplaudieron verla relajándose en la piscina, tomando sol y luciendo tan sensual con el bikini.

Una prenda de playa que no es la primera vez que deslumbra en las redes sociales, ya que casi siempre que va de viaje con su pareje y pequeños a la playa, suele mostrar su figura en bikini.

Emoción por Messi

A solo días del comienzo para el Mundial 2026, ha querido animar a la selección de Argentina y a su esposo, fotografiándose con una camiseta con la cara del deportista de 38 años.