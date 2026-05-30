Jessica Alba vive bonito encuentro con Lionel Messi: Así posaron para las cámaras

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Jessica Alba vivió un emotivo encuentro con el futbolista argentino Lionel Messi en Miami, Estados unidos. Los famosos del cine y el deporte estrecharon sus manos con gran sonrisa, un momento que fue captado por los presentes.

Encuentro de Messi

Alba, quien participó en la exitosa película “Los 4 Fantásticos”, se mostró muy feliz de conocer al astro del fútbol, quien estaba muy elegante con un traje en color negro y zapatos en rosa, color que hace referencia a su equipo, el Inter de Miami.

Fue en el Nu Stadium que ambos se conocieron y estrecharon sus manos en el evento que fue una colaboración que hace el jugador argentino con la marca de ropa deportiva Adidas.

La artista posteó en su perfil de Instagram las imágenes y destacando la colaboración de Messi con Adidas.

Mensaje de Jessica

Jessica estuvo acompañada de su novio Danny Ramírez, quien también posó muy sonriente con el deportista de 38 años.

“¡Fin de semana largo con ambiente genial! Celebré la colaboración de Messi y Adidas”, escribió la actriz en su perfil de Instagram.

Las imágenes lograron la aceptación de internautas, teniendo hasta el momento 184 mil me gusta y múltiples comentarios.