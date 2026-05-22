Demi Moore sorprende con drástico cambio en el Festival de Cannes

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El Festival de Cannes 2026 se convirtió en el escenario perfecto para el derroche de elegancia y belleza de Demi Moore. La actriz de 63 años acaparó todas las miradas al hacer acto de presencia con un cambio de look que dejó a fotógrafos e invitados sin aliento.

Un gran cambio

Aunque Demi había compartido en algunas entrevistas lo importante que representaba su cabellera larga y negra, decidió dar un gran paso al cortar su pelo a la altura de los hombros, llevándolo con volumen y una raya a la mitad.

Llena de energía la protagonista de la exitosa película “La Sustancia” se mostró muy feliz de llevar la nueva imagen, en uno de los festivales de cine más importantes del mundo.

El cambio fue acompañado por un llamativo vestido azul y collar, que la hicieron lucir radiante.

Una melena única

Desde el comienzo de su carrera Demi ha mostrado su icónica melena azabache suelta y larga. Así lo demostró en la temporada de premios del 2025 cuando llevó en cada red carpet su cabello totalmente suelto con suaves ondas, siendo captada y reseñada por los fotógrafos.

La ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz demuestra que nunca es tarde para arriesgarse a un cambio.