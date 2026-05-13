Demi Moore causa asombro por su aspecto físico en el Festival de Cannes

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La presencia de la actriz Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 despertó reacciones del público por su aspecto físico. Fanáticos y medios escribieron sobre la pérdida de peso de la protagonista de la película “La Sustancia”.

Críticas y preocupación en la alfombra roja

Uno de los vestidos seleccionados por la artista para el festival de cines, dejó al descubierto sus hombros y brazos, generando mensajes de preocupación en sus seguidores por según presentar una “extrema delgadez”.

El traje de la casa de modas JACQUEMUS, entalló a la perfección la silueta de la expareja de Bruce Willis, muchos resaltando que estaría “implementando” en su rutina el uso de Ozempic, un fármaco que produce la pérdida de peso acelerada.

“Wao está muy flaca”, “Normalizar malos hábitos alimenticios creyendo que se ven bien es un gran error”, “Es bella, pero a cierta edad estar tan delgada no favorece en nada”, son algunos de los comentarios.

El tema de Demi de nuevo abre el debate sobre los estándares imposibles de belleza en la industria de Hollywood y la moda.

El precedente de Kris Jenner

El tema con el Ozempic, que es un medicamento inyectable semanal aprobado para tratar la diabetes tipo 2 en adultos, fue utilizado por Jenner, quien reveló en una entrevista hace días que terminó sintiéndose muy mal y tuvo que abandonar el tratamiento de inmediato.

La matriarca de las Kardashian-Jenner, contó que llegó a sentirse tan mal que incluso pensó que no podría continuar con su rutina diaria ni con sus compromisos profesionales.