Kris Jenner preocupa al confesar su terrible experiencia con un medicamento

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La empresaria y matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, sorprendió al revelar que su experiencia con Ozempic estuvo lejos de ser el “milagro” que muchos imaginaban.

En medio del auge de los medicamentos para bajar de peso en Hollywood, la celebridad confesó que terminó sintiéndose tan mal que tuvo que abandonar el tratamiento casi de inmediato.

Durante una conversación en el pódcast "SHE MD", Jenner aseguró que probó el famoso medicamento antes de que se volviera tendencia entre las celebridades, pero los efectos secundarios fueron demasiado fuertes para continuar.

La dura confesión de Kris Jenner

La madre de las Kardashian relató que comenzó a experimentar náuseas intensas y un fuerte malestar físico tras usar Ozempic, medicamento originalmente creado para pacientes con diabetes tipo 2 y cuyo principio activo es la semaglutida.

Según contó, llegó a sentirse tan mal que incluso pensó que no podría continuar con su rutina diaria ni con sus compromisos laborales. La empresaria explicó que decidió detener el tratamiento tras notar que su cuerpo no reaccionaba bien al fármaco.

Las declaraciones rápidamente generaron revuelo en redes sociales, especialmente porque durante años existieron rumores que vinculaban a varias celebridades de Hollywood con el uso de medicamentos para adelgazar.

El tratamiento que reemplazó a Ozempic

Tras abandonar el medicamento, Jenner aseguró que comenzó a explorar otras opciones médicas junto a la doctora Thais Aliabadi. Finalmente, encontró una alternativa que, según dijo, le ayudó a recuperar energía y sentirse mejor físicamente.

La celebridad se fue por el camino de las inyecciones de péptidos acompañadas de suplementos nutricionales. Kris comentó que también incorporó omega-3 y aceites de pescado a su rutina diaria, algo que le permitió mejorar su bienestar y mantener más energía durante sus extensas jornadas.

Aunque este tipo de tratamientos se han popularizado en el mundo del entretenimiento y el fitness, especialistas advierten que todavía existen estudios limitados sobre algunos de sus efectos a largo plazo.

Las declaraciones de Kris Jenner llegan meses después de que su apariencia física se convirtiera en tema de conversación en internet. La empresaria también aprovechó la entrevista para hablar de su lifting facial realizado en 2025, asegurando que está completamente satisfecha con el resultado.