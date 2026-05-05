El tenso momento que vivió Bad Bunny con Kris Jenner en la Met Gala 2026

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La celebración de la Met Gala 2026 dejó momentos memorables como el protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny y su exsuegra, Kris Jenner, quienes se encontraron frente a frente en la ceremonia.

Esta coincidencia generó millones de reacciones en redes sociales con la publicación del video donde la tensión entre Benito y Kris se respiraba en el aire. El clip, muestra al intérprete acercarse a la socialité para saludar y expresar unas palabras.

Sin embargo, la reacción inesperada de la empresaria dejó mucho que desear, según comentarios de los usuarios. La matriarca de las Kardashian, sonrío sin decir una sola palabra para luego retirarse.

Bad Bunny y su vínculo con Kris Jenner

Bad Bunny sostuvo una relación con Kendall Jenner que salió a la luz en febrero de 2023 y se mantuvo hasta finales de ese mismo. Aunque en 2024 surgieron rumores de una posible reconciliación, no se confirmó.

Su noviazgo de alto perfil sacudió a la farándula internacional, incluso posaron juntos para Gucci. Aunque su amor parecía pleno y duradero duraron menos de un año.

A raíz de este amorío, el boricua se acercó a la familia Jenner/Kardashian y, por supuesto, a Kris; sin embargo, nunca se mostraron unidos.

Bad Bunny “envejece” en la Met Gala 2026

La llegada de Bad Bunny a la Met Gala causó impresión por el hiperrealismo de su caracterización que marcó la pauta; con cabello canoso, arrugas marcadas, manchas en la piel y un bastón, el cantante fue uno de los destacados del evento.