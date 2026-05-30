Colombia se queda con la primera corona del Miss Grand International All Stars

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La modelo y reina de belleza colombiana, Vanessa Pulgarín, tras años de trayectoria en las pasarelas, se alzó con la corona del certamen Miss Grand International All-Stars, una competencia que reunió a destacadas figuras con experiencia en concursos internacionales.

La antioqueña logró imponerse ante un grupo de candidatas de alto nivel, dejando como primera finalista a la representante de Ghana y como segunda finalista a la concursante de Vietnam, en una noche que confirmó su favoritismo desde las primeras etapas de la competencia.

Vanessa Pulgarín llegó con una carrera construida

Vanessa Pulgarín no es una desconocida en el mundo de los reinados. Su nombre comenzó a ganar notoriedad internacional cuando representó a Colombia en Miss International 2017, celebrado en Tokio, Japón, luego de obtener el título de Miss International Colombia.

Años después regresó al circuito internacional con una versión más madura y preparada de sí misma. En 2025 se coronó como Miss Universe Colombia, convirtiéndose en la representante del país en Miss Universo, realizado en Tailandia.

Allí consiguió una destacada clasificación al Top 12, resultado que la ubicó entre las mujeres más sobresalientes del certamen.

Su desempeño en Miss Universo fue ampliamente comentado por seguidores y expertos del mundo de los reinados, quienes destacaron su presencia escénica, elegancia y dominio de la pasarela durante las competencias preliminares y la gala final.

Favorita desde las preliminares

La participación de Vanessa Pulgarín en All-Stars estuvo marcada por la consistencia. Desde las actividades preliminares apareció como una de las candidatas más fuertes gracias a su desempeño en pasarela, su imagen impecable y la seguridad que proyectó en cada aparición pública.

Diversos observadores del certamen señalaron que la colombiana lideró las preferencias desde el inicio, respaldada por una preparación integral. Entre los integrantes del panel de evaluación figuró el reconocido asesor de reinas Osmel Sousa, una de las figuras más influyentes en la historia de los concursos.

La colombiana, nacida en Medellín, también es profesional en Comunicación Social y Periodismo, una formación que le ha permitido desenvolverse con seguridad frente a los medios y fortalecer su perfil como figura pública.