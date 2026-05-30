La venezolana Gabriela de la Cruz se despide del Miss Grand International All Stars

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Venezuela volvió a demostrar su peso dentro de los concursos internacionales de belleza gracias a la sobresaliente actuación de Gabriela de la Cruz en el Miss Grand International All Stars 2026, celebrado en Tailandia.

La representante nacional logró abrirse paso entre un grupo de experimentadas candidatas hasta alcanzar un meritorio Top 10, resultado que consolida su nombre como una de las figuras más destacadas de esta edición.

La yaracuyana comenzó la noche final clasificando entre las 18 semifinalistas, una ronda que reunió a algunas de las competidoras más fuertes del certamen.

Su desempeño en la pasarela y su impecable presentación en traje de baño le permitieron seguir avanzando posiciones hasta instalarse entre las 10 mejores del concurso, despertando el respaldo de seguidores y expertos en belleza.

Gabriela de la Cruz conquistó Tailandia

Desde su llegada a Tailandia, De la Cruz figuró entre las candidatas más comentadas por especialistas y missólogos. Su experiencia en escenarios internacionales, sumada a su presencia escénica y disciplina, la mantuvieron constantemente en las listas de favoritas durante la competencia.

Incluso, diversos análisis previos la ubicaban entre las aspirantes con mayores posibilidades de destacar en la edición All Stars.

La venezolana mostró seguridad en cada una de sus apariciones, logrando sobresalir en un certamen que reunió a reinas con amplio recorrido internacional y que exigía un alto nivel competitivo desde las preliminares.

La ronda de gala frenó su avance

Aunque Gabriela logró superar con éxito las primeras etapas de la final, la ronda de gala terminó siendo decisiva para sus aspiraciones. La evaluación del jurado no le otorgó la puntuación necesaria para continuar avanzando dentro de la competencia, quedando fuera del grupo de finalistas.

Tras su eliminación, Vietnam, Colombia, Ghana, República Checa y Filipinas se mantuvieron como las representantes que continuaron disputando el máximo título del certamen.

Una preparación contrarreloj

Uno de los aspectos que más valoran los seguidores de la belleza es que Gabriela afrontó este desafío con apenas una semana de preparación antes de viajar a Asia.

Su designación y entrenamiento estuvieron a cargo de Jacqueline Aguilera y Esteban Velázquez, quienes trabajaron intensamente para que la modelo y animadora llegara en óptimas condiciones al escenario internacional.

Pese al corto tiempo de preparación, la representante nacional consiguió construir una participación sólida y competitiva, demostrando experiencia y profesionalismo en cada presentación.

El resultado obtenido en Tailandia se suma a una trayectoria que ya cuenta con importantes logros. Gabriela de la Cruz fue Top 5 en el Miss Supranational 2019 y también destacó en el Miss Venezuela 2025, credenciales que respaldaron su elección para representar al país en esta inédita edición.