MGI All-Stars: Gabriela de la Cruz derrocha sensualidad en el desfile de traje de baño

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La Miss Grand All-Stars Venezuela Gabriela de la Cruz demostró toda su fuerza, silueta y seguridad en la competencia preliminar del Miss Grand Internacional All-Stars 2026.

Miss Venezuela arrolladora

La beldad criolla salió al escenario con una gran actitud luciendo un bikini de dos piezas de estampado animal print, tacones plateados y una melena muy felina, que emocionaron al jurado y a la audiencia presente en el MGI Hall.

Gabriela ayer miércoles 27 de mayo, había presentado la primera ronda preliminar con una prueba sin nada de maquillaje y en traje de gala, llevando un vaporoso diseño del zuliano Nidal Nouaihed.

Sin embargo, su gran momento fue la mañana de este jueves 28 de mayo al realizar una competencia en traje de baño de altura, logrando una votación de 9.70 por parte del jurado, posicionándola en el puesto número cuatro, detrás de Ghana, Colombia y Filipinas.

Para finalizar la competencia preliminar en traje de baño, las delegadas de diversos países salieron en dúos, Miss Venezuela se midió con Miss China.

Final del certamen

Ahora solo queda esperar la gran gala de coronación que se realizará el próximo sábado 30 de mayo en Bangkok, donde se entregará el primer título de Miss Grand Internacional All-Stars, competencia creada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.