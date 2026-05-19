Gabriela de la Cruz debuta con fuerza en el Miss Grand All Stars

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Gabriela de la Cruz pisó con fuerza el Miss Grand All Stars con su debut en la plataforma internacional. Durante la ceremonia de imposición de bandas y presentación oficial a la prensa, la venezolana devoró en el escenario.

La modelo de 26 años llegó a tierras tailandesas para representar a Venezuela en la primera edición del certamen de belleza que reúne a reinas de años anteriores y de otros concursos en una misma competencia.

Venezuela pisó fuerte

Si bien Isabella Santiago hizo lo suyo por el país, Gabriela de la Cruz no se quedó atrás. En su primera aparición en traje de noche, usó un diseño con plumas para la parte inferior del vestido y de pedrería tipo corsé en la parte superior.

Para su pasarela en traje de baño, optó por una creación de Fabián Rodríguez con una capa de Marianggy Giménez. Su desenvolvimiento en el escenario fue sereno y calmado.

Presión por la corona

La beldad criolla fue designada el pasado 6 de mayo y desde entonces se ha mantenido activa en las actividades en pro de tener un buen desempeño, con clases de peinado y protocolo, pruebas de vestuario, visitas al Consulado de Tailandia en Caracas, sesiones intensivas de oratoria y pasarela, entre muchos otros compromisos.

Gabriela no es ajena al mundo de la belleza: fue ganadora del Miss Supranational Venezuela 2019 y cuarta finalista del Miss Venezuela 2025.

Según palabras de Jacqueline Aguilera, directora nacional de Miss Grand Venezuela, sus expectativas son altas y espera que la modelo quede en el cuadro de finalistas del certamen que se celebrará el 30 de mayo en Tailandia.