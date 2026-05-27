MGI All Stars: Gabriela de la Cruz e Isabella Santiago desfilaron en traje de gala y sin maquillaje

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Los modelos venezolanas Gabriela de la Cruz e Isabella Santiago se hicieron sentir en la gala preliminar del Miss Grand Internacional All-Stars 2026.

La primera ronda de evaluación del certamen tailandés fue la mañana de este miércoles 27 de mayo, en la ciudad de Bangkok, donde las criollas desfilaron en traje de gala en el recinto MGI Hall.

La preliminar tuvo una modalidad diferente de mostrar al público todas las puntuaciones del jurado para las delegadas, provenientes de distintas naciones.

Participación de Isabella Santiago

La modelo, actriz y Miss Internacional Queen 2014, desfiló con un vestido ceñido al cuerpo y en color dorado.

Un estilo con ondas sueltos y maquillaje glam, complementaron el look de la belleza trans, quien solo recibió del jurado la puntuación de 8.2.

Isabella es una de las más apoyadas por el público, en las votaciones online lo que podría darle un pase en la gran final del próximo sábado 30 de mayo.

Gabriela de la Cruz

La yaracuyana brilló en la competencia por llevar un vaporoso y llamativo vestido realizado por el diseñador zuliano Nidal Nouaihed.

Llenó cristales bordados, trasparencias y ajustado al cuerpo salió Gabriela al escenario, llevando una capa entera de plumas, recibiendo una buena calificación del jurado de 9.15, siendo de las más votadas.

El traje toda una obra de arte de alta costura, fue acompañado con un estilo de peinado muy tailandés, colocando a la beldad criolla como una de las grandes favoritas junto a Miss Colombia, República Checa, Ghana, Perú y Filipinas.