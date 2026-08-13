Cantante dominicana es encontrada caminando desnuda por las calles de Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

La cantante dominicana Anaís Martínez, conocida simplemente como Anaís y recordada por convertirse en la ganadora de la segunda temporada de “Objetivo Fama”, vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez por una situación que ha provocado preocupación.

La artista, de 42 años, fue captada caminando sin ropa por una autopista de Nueva Jersey, en dirección a Passaic Avenue. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron preguntas sobre qué estaba ocurriendo con la intérprete.

¿Qué pasó con Anaís en Nueva Jersey?

La situación salió a la luz después de que la propia Anaís compartiera en sus redes sociales un video en el que se le observa caminando desnuda por la vía. La publicación provocó numerosas reacciones y volvió a poner bajo escrutinio el estado personal que atraviesa la cantante.

Sin embargo, detrás de las imágenes existe una situación mucho más compleja. Cynthia Pichardo, amiga cercana de Anaís, explicó públicamente que la artista ya no se encuentra en la calle y que está bajo protección de personas allegadas.

Durante una intervención en el programa “Jessica en Punto”, Pichardo intentó llevar tranquilidad a quienes se habían mostrado alarmados por las imágenes y aseguró que actualmente están buscando alternativas para que Anaís pueda recibir la atención que necesita.

“Ella está bien, está protegida, está fuera de la calle”, explicó la amiga de la cantante.

La depresión forma parte del cuadro que enfrenta

Uno de los datos más importantes aportados por Pichardo es que la depresión forma parte de la situación que actualmente atraviesa Anaís. Su entorno cercano estaría tratando de encontrar un centro especializado donde pueda recibir tratamiento y acompañamiento profesional.

La amiga de la intérprete incluso reveló que entre las opciones que están evaluando existe un programa de nueve meses en Massachusetts. El tratamiento tendría un costo cercano a 200.000 dólares, una cifra que representa un importante obstáculo para la familia y sus allegados.

Por el momento, Anaís no ha sido ingresada en ese centro. La situación ha generado especial preocupación porque no se trata de un episodio aislado en la vida de la cantante.

En 2019, la cantante reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y posteriormente también habló sobre un diagnóstico de ansiedad. Su amiga Cynthia señaló que actualmente existe un cuadro depresivo que requiere atención y seguimiento.

La propia trayectoria reciente de Anaís también muestra los momentos difíciles que ha enfrentado. En septiembre de 2025, la artista confesó públicamente que se encontraba sin hogar y explicó que su situación económica y personal había complicado considerablemente su vida.

En aquella ocasión, compartió videos desde las calles de Nueva Jersey y solicitó ayuda a través de las redes sociales. También se habían difundido imágenes en las que aparecía deambulando por diferentes zonas del estado.

En medio de las especulaciones que surgieron después de la publicación del video, también comenzaron a circular comentarios que relacionaban el comportamiento de Anaís con un supuesto problema de adicción.

Pichardo rechazó esa interpretación y ofreció una explicación diferente. Según contó, la cantante utiliza marihuana porque tiene una prescripción relacionada con su enfermedad, y negó que Anaís sea una persona adicta.