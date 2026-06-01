Así reveló Yailin "La Más Viral" la dolorosa pérdida de un bebé

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La cantante dominicana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”, sufre un duro golpe emocional por la muerte de un bebé. Fue a través de una publicación en sus historias de Instagram que la conocida “Chivirika” anunció la dura noticia.

Yailin revela la dura partida

La noticia dejó a internautas y seguidores impactados, ya que no se conocía que la artista de 23 años estaba en la dulce espera de un segundo bebé.

“Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”, notificó el fin de semana en sus redes sociales, despertando una ola de comentarios por cómo se siente.

La revelación hizo que su comunidad en Instagram, de más de 12 millones de seguidores, escribiera mensajes de condolencias y fuerza en un momento tan complicado para la intérprete, quien ha vivido relaciones polémicas con los cantantes Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

La también bailarina, nacida en Santo Domingo, tiene una pequeña llamada Cattleya Gazmey, de tan solo tres añitos.

Un gran amor

Hasta el momento se desconoce si el padre del bebé es el actual novio de Yailin, un barbero de 25 años llamado Yoanki, con quien ella se dejó ver hace días muy feliz en la iglesia.

“Ese hombre me tiene mala”, reveló sin titubeos Yailin en el reality “Planeta de Alofoke”, dejando saber al mundo que se siente cómoda y feliz en su nueva relación sentimental.