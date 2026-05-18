¿Nueva novia? Mira todas las apariciones de Anuel AA con otra mujer

Suscríbete a nuestros canales

Anuel AA vuelve a dar de qué hablar luego de ser captado nuevamente junto a la mujer con la que ha sido vinculado sentimentalmente en los últimos días.

El cantante puertorriqueño, conocido tanto por su carrera musical como por su mediática vida amorosa, apareció en las calles de Ciudad de México acompañado de la joven, despertando una nueva ola de comentarios.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran al reggaetonero custodiado por su equipo de seguridad subiéndose a una camioneta junto a la chica, de la que se le desconoce su identidad.

Más apariciones de Anuel AA con la joven

No es la primera vez que Anuel genera titulares por sus apariciones públicas, pero esta vez la atención está entre su vida sentimental y su evidente gusto por los automóviles exclusivos, pues, luego del revuelo causado a las afueras del hotel, fue visto visitando un concesionario.

Durante la visita al lugar, el artista estuvo inspeccionando diferentes modelos premium, manteniendo una actitud relajada y cercana junto a su acompañante.

Usuarios en plataformas digitales no tardaron en reaccionar y preguntarse si se trata de una simple estrategia o es que, como acostumbra el cantante, ya cambió de pareja y dejó atrás su vida con la venezolana Laury Saavedra, con quien además tiene una hija de apenas un año.

La vida sentimental de Anuel sigue despertando interés

Desde sus relaciones altamente mediáticas en años anteriores, cada movimiento amoroso del exponente urbano genera conversación inmediata.

Su historial sentimental ha sido ampliamente seguido por sus fanáticos, por lo que cualquier aparición junto a una nueva figura femenina rápidamente se convierte en tendencia. Su relación con Karol G fue la más comentada y desde entonces, no ha parado de tener romances.

Tras finalizar su relación con la colombiana, el intérprete de “Medusa” no tardó en iniciar un romance con Yailin ‘La Más Viral’ con quien se casó al poco tiempo de conocerse y ambos le dieron la bienvenida a su pequeña Cattleya.

Asimismo, en medio de sus amores, apareció la colombiana Melissa Vallecilla, destapando la olla sobre el encuentro íntimo que tuvieron y dejó como fruto a Gianella, niña que Anuel reconoció mucho tiempo después.

Su última relación pública ha sido con Laury, a quien presentó al mundo justo el día del cumpleaños de su ex Yailin. La relación avanzó y en 2025 recibieron a su princesa Emmaluna.