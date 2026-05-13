Anuel cae rendido ante la arepa y su reacción lo dice todo ¡Míralo!

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Laury Saavedra volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece su pareja, el reggaetonero Anuel AA, disfrutando una arepa mientras ella deja clara su postura sobre uno de los debates gastronómicos más polémicos de Latinoamérica.

En el clip, que rápidamente comenzó a circular entre cuentas de entretenimiento, se observa a Anuel probando el tradicional platillo mientras Laury insiste entre risas en que la arepa “no es colombiana”, una frase que bastó para incendiar nuevamente los comentarios.

Anuel disfruta plenamente la arepa

En el audiovisual, se aprecia al intérprete de “Amanece”, comiendo con mucho gusto una arepa con queso. Al momento de escuchar: “Comiendo su arepa venezolana, no colombiana”, el boricua no pudo evitar sonreír.

De inmediato, volteó hacia la cámara y presumió el icónico plato criollo, para luego expresar con entusiasmo: “¡Viva la patria!”, a lo que Saavedra le responde: “Viva Venezuela, mi patria querida”.

Vale resaltar que, la opinión de Laury desató un debate en las plataformas. La discusión entre venezolanos y colombianos sobre este alimento lleva años en internet, donde ambos países consideran la arepa parte esencial de su identidad cultural.

Su historia de amor

Más allá de la polémica culinaria, el video también volvió a poner sobre la mesa la relación entre Laury Saavedra y Anuel AA, quienes mantienen un romance desde 2023.

La pareja hizo pública su relación después de que el cantante compartiera una fotografía junto a la modelo venezolana tras su mediática ruptura con Yailin La Más Viral.

Desde entonces, ambos han mantenido una relación mucho más discreta en comparación con romances anteriores del artista, aunque ocasionalmente comparten momentos personales en redes sociales.

La relación dio un paso importante cuando confirmaron que estaban formando una familia juntos. Finalmente, el 22 de enero de 2025, la pareja recibió a Emmaluna, su primera hija en común.