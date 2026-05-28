Yailin "La Más Viral" y su nuevo novio aparecen en una iglesia orando

Suscríbete a nuestros canales

Es un hecho que la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” tiene el corazón llenó de amor y mucha fe en Dios. Así lo demostró recientemente al estar muy unida con su novio en un servicio en la congregación Zona de Milagros Capital, en Santo Domingo.

Yailin en la iglesia

Las imágenes fueron difundidas en el perfil de Instagram del pastor Benjamín García, quien resaltó lo bonito que fue el primer servicio. En primera fila se encontraba la popular “Chikiriva”, quien llevó un ajustado vestido negro con detalles en blanco.

Yailin, madre de una pequeñita llamada Cattleya, fruto de su pasada relación con el puertorriqueño Anuel AA, estaba muy centrada en lo que decía el pastor, teniendo sus manos arribas y en varias ocasiones levantándose del asiento.

“Vas a sentir algo que nunca sentiste, la presencia de Dios que te lleva por tu verdadero nombre. Él te escogió para que seas de su familia y harás cosas muy grandes con Dios. El poder hoy rompe en tú vida Jorgina y todo lo que no es de Dios caerá por tierra”, le expresó el líder religioso a la artista caribeña.

Aunque Yailin no hizo ningún tipo de comentarios sobre las imágenes, internautas y seguidores se mostraron muy feliz de verla buscando la mano de Dios al lado de su nueva pareja.

Yailin y su nueva relación con un barbero

Hace días la cantante sorprendió al público al confirmar que tiene una nueva relación sentimental, con un barbero dominicano de 25 años que tiene por nombre Yoanki.

“Ese hombre me tiene mala”, dijo sin titubeos en el reality “Planeta de Alofoke”, dejando saber al mundo que se siente cómoda y feliz en la nueva relación.