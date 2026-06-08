Así fue el tenso momento en que Donald Trump abandonó furioso una entrevista

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Para nadie es un secreto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene mucha paciencia a la hora de hablar con la prensa. Una situación que quedó en evidencia una vez más en una entrevista con la periodista Kristen Welker, con quien vivió un tenso momento.

Trump muy molesto se va

El momento de tensión se ha hecho viral en las redes sociales, por cómo el líder republicano se levantó de su silla y se va, dejando a la periodista totalmente plantada en plena grabación.

La periodista estadounidense viajó a Wisconsin para conversar con el mandatario de manera tranquila. Sin embargo, en un momento de la entrevista Trump rechazó la votación de una propuesta que promueve para crear un fondo contra la politización de la justicia en todo Estados Unidos.

Welker, manteniendo la calma, le indicó al magnate y exdueño de Miss Universo, que no había indicios de un “fraude” como él estaba asegurando, desencadenando así un debate que finalizó con la retirada de Trump.

Palabras de Trump a la periodista

“¡Hay más pruebas que nunca! ¿Cree que es normal que empiece un escrutinio y que cinco días más tarde no estén ni cerca de terminar? Ya he tenido suficiente. Gracias, cariño, que lo pases bien”, comentó el ejecutivo con furia, levantándose de la silla.

Aunque la periodista le expresó con paciencia y tranquilidad que había viajado desde lejos para hablar, él nunca se retractó y se fue junto a su equipo.

No es la primera ocasión que Donald enfrenta problemas con la prensa, uno de sus más difíciles altercados fue con el mexicano Jorge Ramos, quien fue sacado a empujones de una conferencia de prensa en el año 2015.