Conoce todo lo que cambiará en el Madison Square Garden ante la presencia de Donald Trump

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El Madison Square Garden se prepara para albergar su primer partido de las Finales de la NBA en 27 años, pero la noche histórica no solo estará marcada por el duelo en la duela entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. La confirmación de la asistencia del presidente Donald Trump ha transformado el mítico recinto de la octava avenida en una fortaleza de máxima seguridad, alterando por completo la rutina de los fanáticos y residentes de Midtown Manhattan.

Trump marcará un hito sin precedentes en la historia del deporte norteamericano al convertirse en el primer mandatario estadounidense en asistir a un encuentro de las Finales de la NBA durante su mandato. Sin embargo, el peso político y logístico de su visita ha obligado al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a la policía de Nueva York (NYPD) a implementar un riguroso protocolo de control.

Las restricciones que cambian la dinámica en los alrededores del MSG

Para los aficionados que asistan al estadio o planeen circular por la zona, las autoridades metropolitanas y la directiva del Garden han oficializado una serie de estrictas directrices obligatorias:

Cierre estricto de calles: Las vías adyacentes al Madison Square Garden sufrirán restricciones severas y bloqueos al tránsito vehicular y peatonal para establecer un perímetro seguro.

Cancelación de las 'Watch Parties' locales: El tradicional festival de aficionados y la pantalla gigante planificada en la plaza exterior quedaron suspendidos, obligando a suspender las celebraciones públicas masivas a las afueras del MSG debido a la imposibilidad de asegurar un área abierta con presencia presidencial.

Despliegue del Servicio Secreto: Los agentes federales tomarán el control de los accesos principales junto al NYPD, instalando filtros reforzados de seguridad y controles exhaustivos en los puntos de entrada del estadio.

Medidas obligatorias y controles de acceso para los fanáticos

La organización de los Knicks y las fuerzas del orden instaron a los poseedores de entradas a tomar previsiones extraordinarias para evitar retrasos masivos o la pérdida del salto entre dos:

Recomendación de tiempo: Las puertas abrirán mucho antes de lo habitual y se exige a todos los fanáticos llegar al menos dos horas antes del inicio del compromiso para poder superar los controles reforzados a tiempo debido a las demoras previstas en las filas de acceso.

Política de "Cero Bolsos" y guardarropa: Se aplicará una restricción total al ingreso de equipaje. No se permitirá la entrada con carteras ni mochilas, y el estadio dispondrá de un servicio de guardarropa externo para asegurar que ningún objeto no autorizado cruce las puertas.

Limitación de objetos personales: Se ha restringido estrictamente el número y tipo de artículos permitidos por persona para agilizar las revisiones en los arcos de seguridad.

Modificación de accesos y flujos internos: El tránsito dentro del propio Madison Square Garden ha sido reconfigurado. Se modificaron los accesos a los pasillos principales y el flujo de personas en las escaleras y zonas comunes para garantizar un monitoreo constante de los movimientos dentro del edificio.

A pesar de las inevitables molestias logísticas, la atmósfera en la Gran Manzana roza la ebullición. Con la serie mudándose a Nueva York frente a los Spurs, la Ciudad de Nueva York vivirá una jornada memorable donde el baloncesto de más alto nivel y la política global compartirán los reflectores bajo el techo más famoso del mundo.