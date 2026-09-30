Angélica Vale emprende una demanda en la que estaría involucrado su exmarido

La actriz y conductora, Angélica Vale, presentó una demanda civil en California contra dos compañías relacionadas con la estación de radio donde tenía un programa matutino, en medio de su salida del espacio y mientras atraviesa su separación de Otto Padrón.

De acuerdo a los reportes difundidos por Javier Ceriani, la acción legal fue presentada el 15 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Los señalados en el procedimiento son KXOS Radio LLC y Meruelo Group LLC, compañías vinculadas a Cali 93.9.

¿Por qué Angélica Vale demandó a la emisora?

El conflicto estaría relacionado con el contrato laboral que mantenía la artista con la radio. Según la información difundida sobre el expediente, Vale habría tenido todavía aproximadamente un año y medio de contrato vigente cuando surgió el problema que terminó en los tribunales.

La demanda civil por daños contempla alegaciones de incumplimiento de contrato y presuntas violaciones de normativas laborales relacionadas con periodos de descanso y alimentación, además de otros reclamos incluidos en el procedimiento.

La situación ocurre después de que Angélica dejara el programa matutino que conducía en Cali 93.9, convirtiendo su salida de la emisora en un asunto que ahora deberá resolverse por la vía judicial.

Otto Padrón aparece en medio del conflicto

Uno de los elementos que más atención generó es la relación de las empresas señaladas con Otto Padrón, todavía esposo de Angélica Vale, mientras avanza su proceso de divorcio.

Sin embargo, la diferencia es que Padrón no aparece como demandado en este procedimiento. El reclamo presentado por la actriz está dirigido contra las compañías anteriormente mencionadas.

No obstante, el periodista argentino reveló detalles que sí vinculan al empresario con dichas empresas.

El procedimiento apenas comienza y las acusaciones corresponden a los planteamientos realizados por la parte demandante. Según la información difundida sobre la citación judicial, las compañías demandadas cuentan con 30 días calendario para responder ante la Corte.