Angélica Vale rompe el silencio sobre su pasado con José Manuel Figueroa

Angélica Vale rompió el silencio para responder a las recientes declaraciones sobre el romance que mantuvo hace más de dos décadas con el cantante y compositor José Manuel Figueroa.



​Lejos de avivar la controversia con rodeos, la inolvidable protagonista de La fea más bella fijó su postura de manera directa, aprovechando también para actualizar detalles sobre su actual momento y su proceso de separación.

​"Fue hace 25 años"

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El conflicto resurgió cuando

Ninel

Conde

, con quien Figueroa mantuvo una mediática relación en el pasado, aseguró que la comediante se había interpuesto en su romance. Ante esto, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en el programa

Sale el sol,

un audio enviado directamente por la hija de

Angélica María

.

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Con templeza Vale descartó darle mayor peso a un conflicto de hace dos décadas y media:

"Ay, amigo de mi corazón, ya, me acabo de enterar de todo lo que dijo. Ay, no, pero no voy a hablar, fue hace 25 años, qué flojera, me da mucha flojera amigo, o sea, ya fue"

.

​Sin embargo, la actriz confirmó que efectivamente mantuvo un noviazgo con José Manuel Figueroa en su juventud, pero desmintió categóricamente haber sido la tercera en discordia.

Al contrario, señaló que fue la otra parte la insistente en involucrarse:

"La que se metió y se le metió hasta por los ojos una y otra vez fue ella y fregó y fregó y fregó hasta decir basta, o sea, eso sí es cierto"

.

​Entre risas, la actriz reflexionó sobre cómo los escándalos del pasado suelen resurgir en los momentos menos esperados, incluso cuando atraviesa por una fase de profunda transformación personal a sus 50 años.